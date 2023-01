Así cayó ‘Flaco 25’, sanguinario disidente de las FARC que mataba sin compasión

El señor de las rutas’, como también se le conoce, es responsable de al menos 50 asesinatos en el sur del país, revelaron autoridades.

Además, es considerado la mano derecha del también disidente alias ‘Gentil Duarte’, uno de los hombres más buscados del país.

Y es que para los comandos especiales del Gaula de la Policía, ‘Flaco 25’ causaba escalofrío debido a su alto grado de crueldad.

En llamadas interceptadas quedó en evidencia cómo mandaba a acribillar a sus enemigos:

Alias ‘Flaco 25’: Ole, ¿y no mató al man?

Alias ‘Carlos’ (sicario): No, primero hay que hacer que cante esa gon@!%+ dónde tiene el resto.

Alias flaco 25: Ah, ¿usted lo lleva ahí?

Alias Carlos: Sí, aquí va.

Alias Flaco 25: "Eso, eso, ese hijue#$% debe contar todo y eso después matarlo".

También asesinaba a los comerciantes que no le pagaban extorsiones.

Información entregada por varias fuentes permitió detenerlo en El Paujil, Caquetá.

Para lograr su captura, la Policía hizo más de 11 operaciones en la Orinoquia.

