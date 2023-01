Así cayó Jesús Santrich y estas son las pruebas de la DEA en su contra

Seuxis Hernández Solarte habría acordado proveer 10.000 kilógramos de cocaína a cambio de 15 millones de dólares, según reveló Interpol.

Santrich es acusado, entre otros delitos, de conspiración para exportar coca a Estados Unidos. Por eso una corte de Nueva York lo pidió en extradición.

“Hernández Solarte y sus cómplices continuaron la discusión sobre el posible envió de grandes cantidades de cocaína a los compradores, incluyendo el uso de aviones registrados en los Estados Unidos para la trasportación de drogas”, dice la circular roja que ordenaba la búsqueda de Santrich en todo el mundo.

Y la captura se hizo efectiva el lunes en su casa, ubicada en el barrio Modelia de Bogotá.

Esto es "un flagrante acto de perfidia contra la paz y pone en grave riesgo un proceso que, a pesar de las dificultades, le ha traído esperanzas a nuestro país. ¡La paz está en grave riesgo!", escribió en Twitter el líder Pablo Catatumbo.

"Si cumplido el debido proceso -y con pruebas irrefutables- hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla", advirtió el presidente Santos desde la sede de gobierno.

Según la Fiscalía, Santrich era buscado por Interpol debido a su presunta participación en el envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos, tras el pacto de paz negociado en La Habana.

El CTI "violentamente lo ha capturado. Este es el peor momento que pueda estar atravesando el proceso de paz", reiteró Iván Márquez, exjefe negociador de las FARC.

Tanto él como Catatumbo y Santrich forman parte de la lista de diez congresistas de la exguerrillla que deben asumir curules el próximo 20 de julio, según lo convenido al término cuatro años de negociaciones.

Santos enfatizó en que el acuerdo, que permitió el desarme de unos 7.000 excombatientes, prevé que ningún exguerrillero sea entregado a Estados Unidos por narcotráfico siempre y cuando hayan renunciado a dicha actividad después de finales de 2016.

Sin embargo, Santrich está bajo sospecha de haber participado en narcotráfico con posterioridad. Después de décadas de lucha contra las drogas, Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína y Estados Unidos su mayor mercado.

Estos hechos "constituyen el delito de conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos", enfatizó el fiscal general Néstor Humberto Martínez durante la misma declaración a la prensa.

"El acuerdo es claro: quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos", sostuvo Santos.

No obstante, el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció "un montaje jurídico" que solo "genera desconfianza en todos" los excombatientes.

