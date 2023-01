Así comenzó la historia entre el colombiano y la chilena desaparecida en Santander

La relación de Juan Guillermo Valderrama e Ilse Amory Ojeda, con 24 años de diferencia, no habría terminado bien.

Este sábado en horas de la mañana, los uniformados llevaron a cabo un operativo en el barrio Cristal Bajo, sur de Bucaramanga, en el que capturaron a Valderrama como principal sospechoso .

Las autoridades investigan si el cuerpo que hallaron incinerado en Rionegro, Santander, pertenecería a Ilse Ojeda, ciudadana chinela que desapareció el pasado 29 de marzo.

La familia de Ilse insiste en que Juan Guillermo guarda secretos sobre la suerte de la mujer.

Así comenzó todo

Juan Guillermo Valderrama e Ilse Amory Ojeda se conocieron en 2016 cuando Valderrama trabajaba como mesero en el casino (restaurante) del Club de Carabineros en Santiago, capital chilena.

Alejandra Ojeda, hermana de Ilse, contó que Amory le dio posada a Juan Guillermo en su casa y que, desde ese momento, surgió un romance entre los dos, pero que la familia no estaba de acuerdo.

La pareja, que se llevaba 24 años de diferencia, se pensaba casar, pero Valderrama tuvo que regresar a Colombia por temas legales, añade la hermana. Además, “mantuvieron su relación a distancia”.

Según Alejandra, “mensualmente, Ilse le consignaba a Juan unos 300 mil pesos chilenos”, es decir, más de 1.400.000 pesos colombianos.

“Le hacía transferencias acá del centro de Santiago. Había una oficina para transferir dinero y alguna de esas veces mi familia la acompañó a hacer la transferencia. Así que era habitual que ella le mandara dinero a Colombia. Hasta pasaba necesidades por enviarle mayor cantidad de dinero a él”. Ilse habría llegado a Colombia con cerca de 100 millones de pesos.

A Ojeda González, de 52 años, le faltaban 8 años para jubilarse como sargento de la Policía en Chile, llevaba 20 en esa institución. Sin embargo, decidió renunciar a su carrera para radicarse en Colombia con su pareja de 28 años. Valderrama regresó a Chile en octubre de 2018 y juntos viajaron el 5 de marzo de 2019 a Medellín.

Al llegar a la capital de Antioquia, la pareja estuvo tres días, luego se trasladaron a Puerto Parra, Santander, en donde vive la mamá de Juan Guillermo. De allí, se movilizaron a Bucaramanga a donde el papá del colombiano. Se instalaron en el barrio Cristóbal Bajo, sur de la ciudad.

La familia de la chilena dijo que la desaparición es un misterio. En la última comunicación que recibieron de Ilse, ella les dijo que estuvo tres semanas sola con la familia de su novio en Curití, Santander, mientras él (Juan) estaba en Bogotá.

Guillermo Valderrama, padre del novio de Ojeda, reconoció que la extranjera se alojó en su propiedad en Curití.

“En ningún momento la hemos tratado mal. Es una gran mujer y me duele lo que le hubiese pasado a ella”, aseguró.

Y es que, estando en Curití, Ilse le dijo a su familia que su novio iba a estar en Bogotá en una capacitación. Valderrama se desempeñó como patrullero de la Policía de Colombia.

Sin embargo, la familia maneja una versión en la que el hombre habría viajado para casarse con una ciudadana norteamericana.

Luego de su paso por Curití, Ilse habría regresado a Bucaramanga.

Dos relaciones

Juan Guillermo aceptó que salía con Becky Evans, una mujer estadounidense, al mismo tiempo que lo hacía con Ilse Amory.

“Tuve un error, de pronto jugar con varias relaciones al tiempo (...) Por eso fue la gran molestia de ella, que se enteró”, dijo el hombre en diálogo con Noticias Caracol.

Desaparición

Valderrama aseguró que el viernes 29 de marzo se dirigieron a realizar una compra en un local de Bucaramanga y que, estando en el establecimiento, le entró una llamada de Becky Evans.

“Ella se tomó una cerveza, yo una gaseosa y tuvimos una discusión de pareja. Entró en un ataque de celos y se levantó. En el momento que ella se levantó pues yo traté de decirle que no se fuera. Fui a pagar la cuenta, cuando vi ya era tarde, no pude encontrarme con ella. No la he visto más", relató, el santandereano.

“Si uno supiera que por tener dos mujeres se fuera a desaparecer alguien, nadie estaría dispuesto a hacer eso”, reiteró.

Sobre el supuesto dinero que, según la familia de la mujer él le sonsacó , Juan Guillermo sostuvo que “fueron algunas ayudas, pero eran meses que me decía ‘tengo esto, le voy a colaborar’, pero yo nunca le pedí nada”.

Sobre lo ocurrido, Alejandra Ojeda, hermana de la desaparecida, señaló: “Yo le digo a la gente que mi hermana no es impulsiva, mi hermana es una mujer madura con la cual se puede conversar, entonces por mucha rabia que a ella le haya dado, ella le habría pedido una explicación”.

Alejandra también dijo que, al parecer, el hombre “intimidaba y gritaba” a su hermana.

Familiares de chilena desaparecida en Colombia cuestionan versión de su novio Búsqueda

Trece días después Juan Guillermo habría puesto el denuncio por la desaparición. La familia de la chilena, sin embargo, tuvo dudas.

“Al principio tuve la conclusión de que ella se había devuelto para Chile y por eso me demoré algunos días en poner la denuncia. Hasta que ya me localizaron, hablé con ellos y puse la denuncia”, indicó Valderrama.

“Él llegó a buscarla, el tema es que en el camino algo pasó porque mi hermana no llegó a su apartamento a Bucaramanga, llegó solo su maleta", dijo Alejandra Ojeda, hermana de Ilse.

A pesar de estas declaraciones, Juan Guillermo sigue insistiendo en que ella se fue y que “de pronto le ayudó alguna familia porque ella es de buen corazón”.

Autoridades informaron que tienen varias pertenencias como los celulares de Ilse y Luis Guillermo. Estos objetos hacen parte de la investigación.

De igual forma, dieron a conocer que investigan si el cuerpo que hallaron incinerado en Rionegro, Santander, pertenecería a Ilse Ojeda.

Mientras Ilse Amory completa casi un mes de desaparecida, su familia ultima detalles para viajar a Colombia. Ellos quieren dar su testimonio ante autoridades colombianas, pues afirman que su versión es distinta a la de la pareja de la mujer.