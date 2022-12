Así, con la boca cosida, soldado denuncia maltratos de superiores

Soldados de la Brigada Móvil 22 adscritos a la Fuerza de Tarea Omega protestan por supuestos abusos de algunos oficiales. Gloria Rocío Vargas, madre de uno de los uniformados, dijo que los militares son amenazados constantemente por los superiores.

“Hay abuso de autoridad por parte del teniente Óscar Forero, que vive chantajeándolos con el cuento de que si ellos dicen algo, entonces van a ser destituidos”, sostiene la mujer.

Mery Jaimes, madre de otro de los uniformados, dice que las humillaciones son constantes y no solo de palabras, sino también físicas.

“Me dice el comandante Trujillo que ellos son locos, pero para que mi hijo llegue a una situación de estas es porque la situación allá es precaria es inhabitable. Entonces a mi como mamá me preocupa la situación de mi hijo”, relata.

Pero sus denuncias van más allá. Gloria Vargas dice que los uniformados son acusados de consumir sustancias psicoactivas.

“El comandante del batallón –afirma la mujer- me dijo que es que esos muchachos son unos drogadictos, son unos adictos, y se les acabó el vicio y por eso se volvieron locos”.

El general Juan Pablo Amaya, comandante del Comando Conjunto Suroriental, habló con los familiares de los soldados y anunció una investigación para esclarecer lo ocurrido.

“Si la situación da méritos para investigaciones disciplinarias o acciones penales, procederemos con el rigor que corresponde. De momento no puedo vaticinar nada porque estamos conociendo de los hechos”, precisó el alto oficial.

Los uniformados que adelantan la protesta serán trasladados en las próximas horas a Florencia para ser atendidos por sus difíciles condiciones de salud.