Así delinque cartel de licencias de maternidad que estafó a más de 400 mujeres y desfalcó al Estado

En Vichada fue desarticulada una red señalada de robarse 8 mil millones de pesos a través de licencias de maternidad de mujeres en estado de gestación que eran engañadas. Fueron más de 400 mujeres víctimas en toda Colombia.

“Una organización dedicada a estafar el sistema de salud y a las mujeres en estado de gestación”, indicó el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía de Vichada.

El modus operandi de esta organización criminal, dicen los investigadores, iniciaba ubicando y perfilando a mujeres embarazadas en diferentes municipios del país.

“Afiliaban al sistema de salud a las mujeres embarazadas entre el 5 y 7 mes de gestación por medio de una empresa fachada, que le decían que era una ONG o era una entidad del Estado”, señaló Fajardo.

“Yo tenía 7 meses y medio de embarazo, un señor se me acercó y me dijo que me daba 200 mil pesos, me dio los 200 mil pesos si le firmaba un contrato, yo le firmé el contrato y él me dijo que ellos eran de una empresa o una fundación que ayudaba a las mujeres de escasos recursos como yo que soy indígena”, contó una de las afectadas.

Lo que no sabían las víctimas es que estaban firmando un contrato como si fueran empleadas de una empresa.

“Les ofrecían entre un millón de pesos y al final de su gestación les incrementaban ese sueldo, el cual que pasaba entre los 4 y los 12 millones de pesos al final”, explicó el coronel.

“Después de ahí seguí con mi embarazo y estas personas seguían contactándose conmigo y me decían que les avisara cuando yo tuviera el bebé”, aseguró la víctima.

Ya cuando las mujeres daban a luz se llevaban la sorpresa de que el dinero correspondiente a su licencia de maternidad ya había sido reclamado por miembros de esta red criminal.

“Al momento que dan a luz, la empresa fachada o de papel cobran las licencias de maternidad ante las EPS y a las mujeres embarazadas les entregan una suma irrisoria de 100 a 200 mil pesos”, agregó Fajardo.

“Entonces me fui a que me desembolsaran la plata y cuando yo llegué a que me dieran la plata me dijeron que esa plata ya había sido retirada en la ciudad de Bogotá. Yo nunca he salido de acá”, relató la mujer estafada.

Tras una larga investigación, la Policía del Vichada ubicó a ocho señalados integrantes de esta red delictiva que habría engañado a 428 mujeres en diferentes municipios del país para apropiarse de dineros del Estado.

“A ellas les daban una mínima cuantía, pero el resto iba para las empresas fachada de esta estructura criminal, logrando desfalcar al Estado y a la seguridad en salud de aproximadamente 8 mil millones de pesos”, aseguró un investigador de la Sijín de la Policía de Vichada.

“Esas personas contaban con una documentación que certificaba la legalidad de más o menos 19 empresas que tenían como fachada para cometer los ilícitos”, puntualizó el coronel Fajardo.

Los ocho capturados fueron imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Seis de ellos fueron enviados a la cárcel y a los otros dos le dieron casa por cárcel. Las autoridades siguen con una segunda fase de la operación.