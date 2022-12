Así es el día a día del hombre más obeso de Colombia que fue operado en Cali

Óscar Vásquez, uno de los hombres más obesos de Colombia, se recupera en Palmira, Valle del Cauca, luego de una cirugía realizada el pasado 16 de mayo en Cali, donde le instalaron un balón gástrico con el que perderá entre 30 y 40 kilogramos, sumados a los 20 kilos perdidos con anterioridad.

El paciente, que pesaba más de 400 kilos antes de iniciar su proceso para bajar de peso , habló con Noticias Caracol y explicó cómo enfrenta, día a día, su problema de obesidad con la ayuda de su familia.

El tratamiento en el que se encuentra ha sido tan efectivo que Óscar ya dejó el caminador. “Mi familia está contenta porque yo llevaba siete años caminando con eso y el sábado hace ocho días que lo dejé”, contó.

El día a día de este hombre de 44 años y su hermana, quien lo cuida, no es muy diferente desde hace siete años. “A las 7:00 a. m. estoy en el baño, ella me pasa los implementos, está pendiente de que no me vaya a resbalar en el baño, mientras me estoy bañando, ella me arregla el cuarto, entro y me visto”, dijo Óscar.

“Lo arreglo, lo dejo vestido, el cuarto arreglado y ya después empiezo a hacer mi quehaceres”, narró Consuelo Vásquez, hermana de Óscar.

Luego, Óscar se sienta en la sala de su casa y espera la llegada de varios amigos que llegan a saludarlo. “Para mi no es sacrificio estar con él, ayudarlo, ni nada. Para mí es como un don de Dios”, agregó Consuelo.

Las dificultades de movimiento lo han obligado a tener una vida sedentaria que espera superar con el proceso que inició con la instalación del balón gástrico. Por esta cirugía deberá estar en quietud durante tres días mientras se acostumbra.