Así fue como Satanás, pese a estar en prisión, envió audio en el que lanza graves amenazas

¿Cómo es que Satanás, uno de los más peligrosos delincuentes en Colombia, detenido desde hace varios meses, continúa amenazando, extorsionando y ordenando asesinatos desde la cárcel? Esa es la pregunta que muchos se hacen tras revelarse un audio en el que lanza temerarias advertencias a comerciantes y a uniformados en Bogotá.



“Aquí nosotros no le copiamos al Gaula, no le copiamos a la Policía, nosotros no le copiamos a la Sijín, nosotros no le copiamos a nadie, aquí los muchachos hacen lo que uno les indica y las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días, así que espero que no se sigan haciendo matar los inocentes”, expresó el criminal en el audio que duró más de un minuto.

Para Satanás el encierro no es un obstáculo, pues afirma que, aunque esté preso, “todos los muchachos están en la calle y estamos activos. Si ustedes quieren un derramamiento de sangre, nosotros los vamos a complacer”.

Además, se dirigió a “todos los comerciantes, que les estamos haciendo el llamado y se están haciendo los desentendidos. Por ahí el Gaula los puso a escuchar una nota de voz. Correcto, yo envié esa nota de voz, pero esos manes me faltaron a la palabra y aquí los que van a pagar las consecuencias son ustedes, los comerciantes, por ponerse a ofrecer cosas que no van a cumplir. Si ustedes no se ponen al día con Moisés y con Pedro, que son los que quedaron encargados de la zona, ya los muchachos tienen coordenadas directas de que me empiecen a matar gente todos los días”.

Tras hacerse público este audio, grabado en enero 9 de 2024, Satanás les confesó a las autoridades que lo envió a través de la llamada a la que tiene derecho. Se comunicó con uno de sus delincuentes y le pidió que divulgara su mensaje entre los comerciantes de la capital colombiana.

La fuerza pública aseguró que se están haciendo requisas diarias en la celda en la que se encuentra el criminal, en el patio 10 de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, para intentar rastrear la presencia de algún celular.



Satanás, informaron, no tiene permitida la visita de personas y tampoco el consumo de sustancias psicoactivas, por lo que tendría síndrome de abstinencia.

Por su parte, el defensor de derechos carcelarios en Santander, Hernando Mantilla, afirmó que Satanás “ha amenazado a dos funcionarios del Inpec y en especial al director de la cárcel”.

