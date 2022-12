Así fue el aparatoso accidente que involucró a tres autos de lujo en la vía Bogotá – Tunja

Un video muestra como el McLaren Spider pierde el control por aparente exceso de velocidad. Ante el accidente un bus frena y por detrás lo choca otros.

La cámara de seguridad también graba al Porsche amarillo que no alcanza a reaccionar y embiste al vehículo de servicio público. Todo ocurrió el 4 de febrero a las 6:34 de la mañana.

Según las autoridades, este video será pieza clave para determinar si los conductores de estos carros iban con exceso de velocidad o las posibles causas que produjeron el accidente.

Se conoció que los autos y conductores involucrados en este accidente suman 71 infracciones de tránsito. La mayoría por superar el límite máximo de velocidad, otras por no tener SOAT y hasta por parquear en lugares indebidos.

