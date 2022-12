Así fue el brutal ataque contra mujer en Envigado, Antioquia

Luz Mariela Sanín perdió uno de sus ojos después de que le hiciera un reclamo a un presunto expendedor de drogas, quien la hirió en su rostro con un arma blanca. La mujer de 35 años, relató los momentos de terror que vivió mientras atendía su negocio, en Envigado, Antioquia.

“Esta persona me dijo, ‘te voy a matar por mojarme el bareto’ y se vino sobre mí, diciéndome ‘te voy a matar, te voy a matar’. Me golpeaba con un objeto corto punzante en reiteradas ocasiones en mi cara. Yo perdí mi ojo izquierdo debido a esos golpes”.

El problema inició cuando la víctima reconvino al presunto expendedor de drogas, luego entró al negocio a llamar a la Policía y tras una discusión, se registraron los hechos donde infortunadamente, Luz Mariela Sanín, perdió uno de sus ojos.

“No fueron unas simples lesiones, a mí no me dieron un golpe en la cara, a mí me apuñalaron en la cara, no sólo me iban a apuñarla la cara sino también el cuerpo, me iban a enterrar el puñal en el corazón y esta persona está libre”, relata la víctima.

Parte del hecho fue captado por una cámara de seguridad que muestra la angustia de la mujer buscando ayuda y a su novio quien retuvo al agresor. El hombre fue dejado en libertad y solo se le imputaron cargos por lesiones personales. De acuerdo con el director seccional de la Fiscalía, Germán Giraldo, ya se ordenó una revisión urgente al caso por parte de otro fiscal.