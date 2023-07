Así fue el rescate de montañista que murió en el nevado del Tolima cuando escalaba con un amigo

Un deterioro de salud y una tormenta de nieve son las principales hipótesis sobre la muerte del montañista Eric Daniel Méndez, un joven de 20 años que desde la semana pasada había sido reportado como desaparecido cuando escalaba el nevado del Tolima.



Según Blu Radio , se manejó desde el comienzo la versión de que un amigo de Eric comentó que el joven empezó a sentirse mal y no pudo continuar. Esta persona, de quien aún no se conoce la identidad, siguió su camino aparentemente para buscar ayuda, pero no pudo regresar a tiempo.

Tras varias jornadas de búsquedas, el cuerpo del joven montañista fue hallado gracias a labores de rescatistas y de su hermano, que se unió a los socorristas.

"El cuerpo se encontró donde manifestó el amigo que lo había dejado, los grupos de rescatistas ya se encontraron, tanto los que habían subido por la cara sur hace dos días y los que se desplazaron vía aérea en la mañana del martes", señaló a la cadena radial el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en Tolima.

El Parque Nacional Natural de los Nevados es un parque nacional natural de Colombia. Se encuentra en la Cordillera Central de los Andes, en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. Fue creado en 1973 y tiene una extensión de 583 km².

El parque alberga cinco picos nevados: el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, el Nevado de Santa Isabel, el Nevado del Quindío y el Nevado del Cisne. También es hogar de una gran variedad de ecosistemas, incluyendo bosques andinos, páramos y glaciares.

El parque es un importante destino turístico y ofrece una variedad de actividades, incluyendo senderismo, camping, montañismo y observación de aves. También es un importante centro de investigación científica y se llevan a cabo estudios sobre los glaciares, los páramos y la biodiversidad del parque.