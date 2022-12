Así fue el rifirrafe entre Piedad Córdoba y Alejandro Ordoñez durante foro

El candidato Carlos Caicedo también se unió a las críticas contra el exprocurador, a quien acusó de destituirlo para favorecer clanes políticos.

“Yo la destituí a usted porque encontré, probado, que usted incurrió en faltas disciplinarias”, le dijo el Ordoñez a la exsenadora.

“Yo decía ahorita que no hay peor cosa que ver a un corrupto hablando contra la corrupción”, le espetó la excongresista.

Mientras los asistentes y simpatizantes de estas campañas aplaudían cada intervención, vinieron las preguntas que levantaron el tono del debate.

“¿Por qué no le dice usted al país claramente si usted es Teodora de Bolívar o no es Teodora de Bolívar, porque usted no dice si le aconsejaba a las FARC y manipulaba las pruebas de supervivencia de los secuestrados?”, señaló Ordoñez.

“Usted es el que debería explicarle el país porque engavetó una serie de investigaciones como las de Odebrecht por ejemplo. Yo no soy de las FARC, no soy Teodora de Bolívar”, le contestó Córdoba.

Otro que se unió al debate fue Carlos Caicedo quien atacó a Ordóñez por querer destituirlo.

“Era un pago de favor, seguramente para que clanes políticos familiares sacaran del escenario personas que le somos incómodas”, expresó.

En el foro, los demás aspirantes presidenciales se refirieron a sus políticas para combatir la corrupción.