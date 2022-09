Así fue la batalla que libró el sargento Gilberto Ávila con la Policía a causa de su enfermedad

Con una calle de honor y una oración, 18 comandos jungla de la Policía rindieron honores al sargento primero retirado Gilberto Ávila Llano antes de salir de su vivienda por última vez, en la vereda Boquía de Salento, Quindío.

Ávila Llano solicitó la eutanasia ante sanidad de la Policía por el párkinson juvenil que padecía, tiempo después de participar en la erradicación de cultivos ilícitos, lo cual -decía- deterioró su salud. En un video publicado en redes sociales, había cuestionado la falta de tratamiento para su enfermedad.

Publicidad

"A pesar de que la enfermedad me la detectaron en servicio, por cuestiones del retiro, no me la indemnizaron y además, cuando requerí una operación, una estimulación cerebral profunda, me tocó poner tutela. Y una vez que el juez dio la orden de que me operaran, me impugnaron la decisión", aseguró.

El suboficial cuestionó hasta último momento las decisiones legales que había tomado la Policía Nacional en su caso.

"Quiero que la Policía dé razón al porqué se negó a operarme, operarme aún con orden de un juez. Me parece una injusticia", manifestó.

El sargento Ávila estuvo acompañado de familiares, amigos y compañeros de la institución que le dieron una sentida despedida y que acompañarán sus exequias en Armenia.



Noticias Caracol buscó a la comandancia de la Policía en el Quindío y el área de comunicaciones de la institución, en Bogotá, para que se refirieran al acompañamiento en este caso, pero no hubo respuesta.