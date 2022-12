Así fue la capturan de alias ‘Gato seco’, cuñado y heredero de alias ‘Chupeta’

Alejandro Gracia Álvarez, alias ‘Gato seco’ o ‘Loquillo’ fue detenido por agentes de la Interpol Colombia cuando se movilizaba en un lujoso carro por una vía del norte de Bogotá.

Este hombre, según la policía, es cuñado del temido narcotraficante conocido como ‘Chupeta’, capturado en Brasil en el 2007. Después de su detención, alias ‘Gato seco’ heredó el negocio del narcotráfico.

Aseguran los investigadores, que su ambición por el poder y el dinero, lo obsesionó con parecerse cada vez más a su cuñado alias ‘Chupeta’, no solo en liderar la mafia, también físicamente.

Para la interpol, este no es el único hombre que heredó el negocio de las drogas, también lo hizo alias ‘El mono’, jefe de una de las más poderosas organizaciones criminales que en su momento dirigía su cuñado Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, también capturado en el año 2008. Alias ‘El mono’ fue detenido en una lujosa finca en Antioquia.

Noticias Caracol informa que, en Argentina, EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 resolvió el 23 de octubre de 2017 sobreseer y disponer inmediata libertad a ALEJANDRO GRACIA ÁLVAREZ, por las causas FLP 60000709/2007/TO3 y FLP 60000709/2007/TO4, por los hechos calificados como asociación ilícita e infracción a la Ley 23.737 (Art 361 del Código Procesal Penal de la Nación, en función del art 336 inc. 4 de ese digesto y Fallos 325:2019 y 327:120).