Así funcionaba la cadena de sobornos de Odebrecht en Colombia, según exviceministro García Morales

El condenado por recibir una coima de 6,5 millones de dólares le relató a la Superindustria la forma cómo la multinacional operaba en el país.

El exviceministro de Trabajo Gabriel García Morales hace parte del listado de condenados por haber recibido sobornos de la multinacional Odebrecht. Específicamente, Morales, quien era el segundo en la cartera del exministro Andrés Uriel Gallego y director encargado del INCO, recibió 6,5 millones de dólares para garantizar que la licitación de la Ruta del Sol tramo II fuera asignada a los brasileños.

Tras su captura, el exviceministro se ha convertido en uno de los testigos estrella de los ilícitos cometidos por la constructora en el país.

En un extenso testimonio a la Superintendencia de Industria y Comercio, realizado el 20 de octubre de 2017, García Morales relató el amplio entramado de corrupción que montó la multinacional.

“Aquí no fue un solo soborno, fueron muchos sobornos. Unos disfrazados de lobby, otros disfrazados de contratos simulados y otros directamente, como fue en el caso mío, que fueron girados por la oficina de estructuraciones de Odebrecht”, declaró el exdirector encargado del INCO.

Además de esta revelación, el exviceministro contó el modus operandi de los señalados de repartir dineros a los principales gobiernos del continente: “lo cierto es que yo era parte de una cadena en la cual estábamos los eslabones unidos, pero no nos conocíamos unos entre otros. Era una estructura criminal sofisticada en ese sentido”.

Sobre la Ruta del Sol tramo II, Morales aseguró que “lo que se licitó definitivamente fue muy diferente a lo que se terminó ejecutando”. De acuerdo con lo relatado, desde antes de hacerse con la APP, Odebrecht buscaba una millonaria adición al contrato, ya que consideraban que el solo tramo desde El Korán hasta San Roque no era lo suficientemente rentable. “Este contrato era solo la puerta de entrada para lo que lograron al final, que fue tener un contrato diferente o un contrato mejorado si se quiere”, agregó.

Morales también reveló que Luiz Bueno, presidente de Odebrecht, temía que otra empresa estuviera repartiendo coimas como ellos y les ganara la adjudicación que tenía casi que asegurada: “él tenía muchas dudas de que no hubiera otros intereses, digamos, respaldando indebidamente los otros proponentes”.

De igual manera, el exviceministro contó que Bueno le aseguró que, si resultaban favorecidos con el negocio de 2 billones de pesos, los brasileños lo recomendarían con el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Ellos estaban contactados con el gerente de la campaña de Santos Presidente 2010-2014 y que él siempre me hablaba que si yo quería podía ascender a ministro de ese nuevo gobierno porque ellos tenían esas relaciones. Y como yo pude demostrar con las pruebas que aporté efectivamente ellos hicieron aportes a esa campaña a través del señor Roberto Prieto”, declaró.

En su testimonio de casi 4 horas, García Morales contó que en los cuarteles de Odebrecht en Brasil alcanzaron a destruir información antes de que la Policía los allanara: “En 2016 yo recibo un mensaje de un teléfono que resultó ser de Martorelli en donde me dice ‘un amigo quiere verte’. Cuando me dijo que el amigo venía de Brasil pues supuse que era Luiz Bueno. Él me confesó que cuando la Policía Federal llegó a las oficinas de Odebrecht ellos alcanzaron a destruir toda la información relacionada con el soborno en el cual yo estaba involucrado”.

Para concluir, el exdirector del INCO confesó que estaba convencido de que Corficolombiana, empresa del Grupo Aval y socia de Odebrecht en el consorcio Ruta del Sol, sabía de las andanzas de los brasileños, ya que abogados pagados por la empresa colombiana le entregaron un concepto secreto el mismo día de la adjudicación de la obra.

“Lo que fue determinante para confirmar que la Corficolombiana estaba participando fue el hecho de que los abogados que me ofrecen como posibles suscriptores de un concepto que yo pedía, eran abogados de Corficolombiana. En ese momento para mí fue una confirmación de que Corficolombiana sabía lo que estaba pasando”, sentencio García Morales.

El testimonio del considerado por el expresidente Uribe “una de las personalidades jóvenes más importantes del Caribe” cobra nuevamente relevancia tras las grabaciones y pruebas suministradas por el excontroller Jorge Pizano en el caso de las coimas de Odebrecht dentro del consorcio Ruta del Sol.