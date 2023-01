Así funcionará la Justicia Especial de Paz que entra a operar este jueves

La jurisdicción, integrada por 38 magistrados, escuchará a víctimas para identificar los casos más graves y representativos cometidos en el conflicto con las FARC.

La JEP, incluida en el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC, es un mecanismo transitorio que ha sido creado exclusivamente para conocer las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Está considerada como la columna vertebral del acuerdo de paz y funcionará por un término de quince años, que podrá ser extendido por cinco más.

Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz, dijo que " empezaremos a ver ante la majestad de la justicia, ante la majestad de los magistrados de la JEP, acudir a los responsables y actores de esta tragedia, de esta pesadilla que sufrimos en Colombia durante las últimas cinco décadas".

Esta nueva jurisdicción conocerá de los hechos cometidos por agentes de la fuerza pública y miembros de las FARC, al igual que los agentes del Estado que no hayan sido miembros de la fuerza pública y los terceros civiles que se acerquen voluntariamente a la JEP.

El objetivo fundamental, según explicaron fuentes de la JEP, es el de comenzar a escuchar a las víctimas mientras analizan qué casos aplican para este mecanismo y no para la justicia ordinaria, por lo que, según Rivera, se demuestra que no habrá impunidad.

A esta jurisdicción podrán acceder aquellas personas que se consideren víctimas de "graves violaciones" a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por los agentes del Estado y los miembros de las FARC en razón del conflicto armado.

Dentro de esa categoría se incluyen "aquellos hechos de violencia cometidos en el marco del conflicto armado que pueden ser considerados graves y representativos" como genocidio, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

También se incluyen la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores de edad.

La JEP establecerá sanciones con enfoque restaurativo como trabajos y obras relacionados con el desminado o la reparación de infraestructuras.

Además, podrá decretar medidas de reparación simbólica.



