“Así no le guste al procurador, esta es Colombia”: Petro

Gustavo Petro aseguró, en la segunda jornada de manifestaciones a favor suyo y en contra de la decisión de la Procuraduría, que la multitudinaria congregación en la Plaza de Bolívar es la muestra de una lucha democrática que no tiene comparación.

“Miren lo que está pasando. Creo que difícilmente en la historia de Colombia podríamos encontrar esta capacidad de movilización ciudadana”, indicó el mandatario local.

Petro afirmó que el protagonista ahora no es el alcalde, “sino que empieza a ser el pueblo”. (Vea: Petro prepara batalla jurídica)

“Acostumbrados a ver el pueblo como un simple rebaño de electores a los que conducían a veces con cadenas, a veces con el billete en la mano, a veces con el fusil en la espalda, hoy aquí todos ustedes, todas, le están mostrando a Colombia qué significa ser un ciudadano libre”, dijo.

“Hoy tenemos resultados, hoy en el mundo gobiernos diferentes le han preguntado al Gobierno de Colombia qué es lo que pasa en Bogotá, cómo es posible que el voto popular hoy no sea respetado en la ciudad”, señaló el mandatario, a quien, en fallo de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años .

“Así no le guste al procurador, esta es Colombia”, indicó el funcionario y agregó que “quieren ver a Colombia, miren la Plaza de Bolívar, esta es Colombia”.

Petro advirtió, además, que “el cartel de la contratación está vivo en Bogotá”.

En ese sentido, explicó, “la plata está escondida en bancos o debajo del colchón o en el exterior. Varios de los empresarios siguen ocultos en la impunidad, varios de los concejales siguen ejerciendo en el Concejo de Bogotá, varios de los jueces comprados, de los funcionarios públicos comprados, siguen actuando dentro del Estado”.

Otros anuncios

Paralelo al discurso en contra del fallo del Ministerio Público, el burgomaestre hizo cuatro importantes anuncios: la asignación de las estaciones de la primera línea del Metro, la expedición del marco tarifario del SITP, suscripción del presupuesto del Distrito para 2014 y rescate de la red distrital hospitalario.