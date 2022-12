Así reaccionaron los candidatos presidenciales ante resultados de la encuesta Invamer

Hablan Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Galán, Iván Duque, Jorge Enrique Robledo, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez y Juan Carlos Pinzón.

- “Nosotros hemos venido haciendo lo mismo hace 18 años, seriedad, respeto por las personas, dignidad en la política, construyendo siempre, evitando la polarización del uno, del otro o agrediendo. Y hoy el mensaje nuestro es potente para Colombia”: Fajardo.

- “Eso refleja confianza, que tomaron la decisión correcta al unir liderazgos colectivos, al explicarles a los colombianos que no es quejándonos como vamos a derrotar la corrupción, sino con acciones”: López.

- “Estamos de quintos en intención de voto general, con una favorabilidad altísima, de las más altas entre los candidatos, y la campaña aún no se ha desarrollado”: Galán.

- “Cuando las encuestas salen malas, uno camella el doble, porque uno necesita mejorar. Y cuando salen buenas, uno camella el triple para conservarlas y seguir ganando más adeptos”: Duque.

- “La coalición que estamos planteando con Claudia López y Sergio Fajardo ha caído supremamente bien en Colombia. Pero no es un problema solo de las encuestas. Por donde uno va, uno siente que cae muy bien”: Robledo.

- “Por supuesto satisfecha. Me llama la atención ver cómo nos va de bien en la segunda vuelta. Y aquí hay que pensar realmente en la segunda vuelta quién es la persona que le puede dar a este país más garantías de recuperar confianza en las instituciones”: Ramírez.

- “Yo estoy muy contento por el masivo respaldo de las bases conservadoras a la propuesta mía”: Ordóñez.

- “Hay que ver las cosas con optimismo. Nosotros no existíamos en política, es la primera vez que participó. Hace dos meses nunca habíamos salido a la calle a hacer política”: Pinzón.

En La Gran Encuesta de Invamer, para Noticias Caracol, Blu Radio y Semana, puntea Sergio Fajardo en intención de voto, de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Véala completa aquí:

