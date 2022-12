Así recibió la Antártida a grupo de científicos colombianos

Para llegar a la Antártida, el equipo se embarcó desde el extremo sur de Chile en un Hércules de la Fuerza Aérea colombiana. Era la primera vez que una tripulación de un aeronave colombiana, respaldada por expertos aviadores chilenos, volaba al continente blanco; un recorrido que tiene grandes retos para un piloto.

“Son condiciones meteorológicas adversas, con vientos muy fuertes y baja visibilidad”, explica el coronel Guillermo Ramírez, comandante del Hércules.

Después de dos horas de viaje, el C130 aterrizó en la isla del Rey Jorge, en la península Antártica.

Un apretón de manos entre el piloto colombiano y el copiloto chileno sellaba la hazaña para la aviación de nuestro país. Mientras los tripulantes de la FAC celebraban, el termómetro marcaba menos cinco grados y los vientos provocaban una sensación térmica de menos veinte grados, esto en medio del verano antártico.

Es un clima hostil en medio de parajes de hielo imponentes, que al aumentar la temperatura desaparecen y dan cabida a aves marinas no voladoras, pero si expertas nadadoras.

A los pingüinos, millones en la isla del Rey Jorge no se les puede tocar, no se les debe dar alimento y no se puede invadir su espacio más allá de un par de metros. Todo por la protección de su hábitat.

En el verano antártico, cuatro clases de pingüinos que habitan en esta zona del sur del mundo se apoderan de las playas para reproducirse.

La Antártida está sin descubrir, solo el 10% de su territorio cercano a los 14 millones de kilómetros cuadrados ha sido conquistado por el hombre y en medio de este terreno gélido se pueden observar inmensas focas que parecen posar para las cámaras, pero que están listas para defender su territorio.

Señalan los científicos que si la totalidad del hielo que esta acumulado en la Antártida se llegara a derretir el nivel del mar en el mundo aumentaría entre 50 y 60 metros.

Esto podría ocurrir dentro de unos 500 años al ritmo que va el calentamiento global, sin embargo los científicos colombianos que viajaron en el 20 de julio, buque de la Armada Nacional, sostienen que el cambio climático ya está generando grandes deshielos que podrían generar a corto plazo más huracanes y más fenómenos de El Niño o La Niña en las costas de nuestro país.

"El blanco refleja la energía solar, el negro la absorbe. La Antártida es blanca, es decir refleja la luz solar, si fuera negra la absorbería produciendo aumento en la temperatura del planeta", agrega el capitán Ricardo Molares, director científico de la expedición colombiana.

Colombia lanzó su primera expedición a la Antártida con el reto de llegar a tener en voz y voto en el futuro del continente blanco, en donde también está en juego el futuro de la humanidad.