Así recuerdan familiares a Jorge Beltrán, oficial de obra que murió en tragedia de Chirajara

Demandaron por daños y perjuicios, pero después de un año no han recibido respuesta.

Jorge Beltrán un día decidió que su trabajo iba a ser en las alturas. Ese curtido oficial de obra, a sus 46 años todos los días se jugaba la vida a más de 100 metros por un mejor futuro para los suyos.

"Él era feliz subido por allá, era lo que a él le gustaba, a pesar de que él sabía todos los riesgos que corría el aún decía que el hacía eso por nosotros", recuerda su hija Yined Beltrán.

A ella le avisaron en la tarde de ese 15 de enero que su papa había muerto. Le entregaron la pensión a su mamá, unas cesantías y la plata de un seguro.

La familia de Jorge dice que eso no es suficiente ni repara su pérdida y por eso demandaron por daños y perjuicios, demanda que no ha prosperado. "Digamos que ellos perdieron unos simples obreros, pero nosotros perdimos prácticamente la vida de nosotros", lamenta Yined.

Hace un año, 80 bomberos y rescatistas llegaron al puente colapsado para sacar a ocho heridos y nueve muertos, una operación compleja teniendo en cuenta la pendiente del terreno.

¿Qué fue lo que realmente pasó?, ¿quiénes son los responsables?, ¿quién va a pagar? Tanto la interventoría como el consorcio encargado de la obra, y ahora la Fiscalía, tienen un estudio que confirma que las causas principales del colapso fueron el diseño y la construcción. Sin embargo, ningún estudio se conoce en detalle.

Por “errores de diseño” cayó Puente de Chirajara, señala estudio internacional Para la Contraloría general en este caso habría un detrimento patrimonial y los posibles responsables fiscales serían la ANI, el concesionario y la interventoría.

Para la Fiscalía, las responsabilidades penales por las nueve muertes causadas por el colapso se individualizarán.

La ANI, por su parte, confirma que el Estado colombiano no se afectará financieramente pues, firmó un acuerdo con el concesionario, que se comprometió a asumir la totalidad de los costos.

Lo que sí es claro es que el nuevo puente sería entregado en el 2021 y costaría cerca de 100 mil millones de pesos.