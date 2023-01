Así relata Eileen Moreno la brutal agresión de la que acusa al actor Alejandro García

La joven actriz sufrió fracturas en la nariz y el ojo izquierdo, que la dejaron con una incapacidad de cinco meses.

Lo que comenzó como una tranquila fiesta en México terminó en una pesadilla, según la joven actriz.

“Recuerdo que me voy a una mesa de noche a guardar mis cosas que había olvidado y ahí es cuando siento que él me agarra por detrás del cuello, del pelo y empieza la pesadilla. Me tira al piso, me arrastra por el pasillo del apartamento; yo trato de soltarme y no lo logro, él mide 1,90 y yo, 1,60.

Empecé a pedir ayuda a mi mánager que también vive en esa casa, gritaba (…) cuando me tira al ascensor recuerdo que con esta mano me golpea fuertísimo; quedo aturdida y lo miro y luego viene un puñetazo en mi cara que me deja mal. Luego no recuerdo bien cuántos golpes más fueron”, dice la actriz.

Ella habla del también actor colombiano Alejandro García y su entonces mánager Gabriel Blanco, quien, afirma, no hizo nada para ayudarla.

“Yo en ese momento no sé cómo hice pero salí corriendo a la habitación de mi mánager y empiezo tocar, a pedirle que me auxilie diciéndole que Alejandro García me va a matar.

Gabriel me entró a la habitación, me dolía mucho mi cara, le dije que me ayudara, que me llevara a un hospital y él solo me dice que me tranquilice, que me acueste”, relata.

La pesadilla continuó

“Le dije al portero que avisara a la Policía y me dice que él no puede hacerlo porque necesita autorización de la administración.

Yo estaba gritando, diciendo, ‘por favor ayúdenme, estoy en esta dirección; mi novio Alejandro García me acaba de golpear, necesito una ambulancia, estoy herida.

Alejandro García baja a arrodillarse, a rogarme que no llame a la Policía, y al mismo tiempo me insultaba. Me decía hija de tal por cual cómo me vas a meter preso, si no llamas a la Policía te pago lo que sea, no hables.

La Policía llega y yo estaba desesperada diciéndoles ‘el me pegó’ y recuerdo que Alejandro estaba en el piso arrodillado rogándome. Y el policía me lleva a la patrulla y yo le decía ‘ayúdeme con un médico, mi cara me duele’. El policía me dijo ‘señorita, ¿está segura de denunciar? Es que ustedes denuncian y luego se arrepienten. Entonces pone la denuncia y a las tres horas vuelve porque lo quiere’”.

Eileen tiene fracturas en la nariz y el ojo izquierdo donde, además, le tuvieron que hacer implante de titanio.

Alejandro García aún no da una respuesta.

Vea la entrevista completa: