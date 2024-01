Así salvó madre a sus 4 hijitos tras incendio provocado por exnovio: “Sentí mucho calor y humo”

Una madre de 20 años, que tiene cuatro niños y vive en el mirador de Corinto Alto, en Cazucá, municipio de Soacha, dio detalles de cómo logró salvar a sus hijos del incendio que su expareja provocó en su casa el pasado primero de enero.



Ese día, dijo, “estaba durmiendo con mis hijos porque me había ido a las dos de la mañana de donde mi familia, me había ido a dormir ya con mis cuatro hijos de 6, 5, 3 y 2 años, cuando yo empecé a sentir mucho calor, mucho humo”.

“Entonces yo me levanté, miré y media casa estaba consumida por las llamas”, continuó con su relato.

Esta madre afirmó en Noticias Caracol “que gracias a Dios yo me alcancé a levantar y saqué a mis hijos por el lado de atrás (de la vivienda), levanté una teja y saqué a mis hijos”.

Sin embargo, su expareja la llamó al celular poco después y “me decía que ya había logrado lo que él quería”.

Publicidad

Las agresiones de Wilson Enrique Corredor contra esta madre en Soacha comenzaron el 8 de diciembre, tras siete meses de relación. “Él no me dejaba vestir como yo quisiera, no me dejaba salir sola, siempre me tocaba con él y de la manera que él me dejara vestir”, dijo la víctima de violencia intrafamiliar.

De allí pasó a la agresión física, lo que hizo que perdiera el bebé que esperaba. “Yo estaba embarazada el 24 de diciembre, él empezó a pegarme y empecé a manchar. El 25 de diciembre ya boté el fetico y tenía cuatro semanas de gestación”, afirmó.

Luego, manifestó, “empezó a decirme que si yo no era para él no era para nadie, y que sí yo lo llegaba a demandar él iba a echar una botella con gasolina a mi casa”, promesa que finalmente cumplió.

Publicidad

El sujeto de 34 años fue detenido e imputado por el delito de tentativa de feminicidio.

La fiscal de la unidad de vida de Soacha narró, durante la audiencia, lo que este hombre hizo contra su expareja:

Usted empieza a agredirla, a decirle que ella no puede pasar con la familia de ella sino con usted, que ella no puede ser de nadie sino de usted, y empieza a agredirla con puños en los brazos y en las piernas, y adicionalmente saca unas tijeras y empieza a amenazarla, la tira al piso y le dice palabras desobligantes, le dice que ella no puede estar con su familia, que no puede separarse de usted

Wilson ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones personales y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Pese a la captura, esta joven en Soacha teme por su vida y la de los suyos, “porque he recibido llamadas de la familia, ellos viven cerca y dicen que van a hacer venganza por el hermano y van a volar la casa de mi mamá”.



Violencia intrafamiliar en Cundinamarca

Durante 2023 se presentaron 10.186 denuncias, es decir, 126 casos semanales. En lo que va de 2024 ya se han reportado 331 casos.

Publicidad

En 6.640 de los hechos, las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, 1.175 son niños, niñas y adolescentes, y 350 son adultos mayores de 60 años.

Cundinamarca tiene 116 municipios y en los que ocurren más casos de este tipo son Soacha, Fusagasugá, Madrid, Girardot y Facatativá.

Yulmarie Totena Restrepo, psicóloga forense y criminal, señala que muchas mujeres no denuncian por “la normalización de la violencia, de actitudes posesivas y controladoras como los celos, la culpabilización de la situación, provocada por el desgaste emocional y psicológico que se da a lo largo de todo el tiempo. Por tanto, la víctima suele desistir de lo denunciado. No se genera una intervención penal, callar información, dudar frente al testimonio, retractarse y otros comportamientos pasivos o de no colaboración frente al proceso penal, ya que ha adoptado un comportamiento en su vida en un contexto básicamente de supervivencia”.

Publicidad

Además, agrega, tienen “la falsa creencia de que denunciar no cambiará nada la situación, cuando por el contrario, denunciar es la mejor opción”.

En eso coincide Carlos Manuel Silva, director de Fiscalías de Cundinamarca, quien afirma que “lo mejor es denunciar, lo mejor es no quedarse callada, no aceptar ningún hecho de violencia, ni verbal, ni física, ni psicológica. Nuestras mujeres y nuestros niños no están para soportar ninguna clase de agresión, ni física ni verbal, y la invitación es que acudan siempre a la Fiscalía General de la Nación a denunciar esta clase de hechos”.



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia