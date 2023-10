Así se vivió el eclipse solar anular en Colombia: miles presenciaron un evento astronómico único

Este sábado, 14 de octubre de 2023, miles de personas se reunieron en diferentes puntos del país para disfrutar del eclipse solar anular que dejó ver un "anillo de fuego" sobre todo el país y gran parte de la región.



En Palmira se repartieron más de 1.500 gafas e instalaron tarimas de transmisión y dispositivos para que todos pudieran disfrutar del fenómeno estelar. Así mismo, organizaron un dispositivo especial para que personas con discapacidad visual vivieran la experiencia a través del sonido.

En Bogotá, más de 200 aficionados a la astronomía se juntaron en el Parque de los Novios para disfrutar del eclipse, a pesar de tener un panorama nublado.

Entretanto, Medellín recibió a cientos de familias en el Parque de los Deseos y el Planetario, espacios que acogieron a la población infantil que emocionada vivió por primera vez un eclipse solar anular.

Además de Colombia, países de la parte centro y norte del continente también podrán disfrutar del ensombrecimiento.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra en su punto más lejano de nuestro planeta. Dado que está tan distante, no cubre por completo al Sol, lo que crea un efecto de "anillo de fuego" naranja.

En Estados Unidos, el "camino de la anularidad" más llamativo atravesó un puñado de grandes ciudades y pudo ser observado desde ocho estados, como California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México.

Como preparación al eclipse la NASA y otras entidades pidieron a las personas tomar medidas preventivas y utilizar lentes de visión solar, nunca lentes de sol regulares, para preservar la visión.

"No vea el Sol a través de un lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras use lentes para eclipses o use un visor solar portátil; los rayos solares concentrados quemarán a través del filtro y causarán serias lesiones oculares", advirtió la NASA.

En Estados Unidos, "más de 6,5 millones de personas viven bajo el trayecto del eclipse", explicó en conferencia de prensa Alex Lockwood, de la agencia espacial estadounidense.

El eclipse luego atravesó México y Centroamérica, para después adentrarse en América del Sur por Colombia y el norte de Brasil antes de terminar al atardecer en el Océano Atlántico.

El evento también sirve de abrebocas para un eclipse total que ocurrirá en abril de 2024.

Ambos eclipses serán "absolutamente impresionantes para la ciencia", dijo Madhulika Guhathakurta, científica del programa de heliofísica.

El Sol es cerca de 400 veces más grande que la Luna, pero está igualmente 400 veces más lejos. Por eso, ambos astros parecen de un tamaño similar observado desde la Tierra.