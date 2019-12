Así ve la carretera un conductor después de tomarse una cerveza

En lo que va de año, 175 personas han muerto por la mezcla de alcohol y gasolina. Una sobreviviente cuenta las secuelas con las que debe lidiar.

Según las autoridades, con tan solo una cerveza puede cambiar la percepción de una persona a la hora de manejar. Noticias Caracol hizo la prueba.

El experimento se hizo con la Policía de Tránsito Nacional. Además de la bebida, se sumaron unas vueltas más que serían el equivalente a dos cervezas, que causan la pérdida de la percepción y la ubicación.

Unas gafas de las autoridades muestran cómo se ve el panorama dependiendo de los grados de licor. Algunos de los síntomas dan sueño y menor capacidad para reaccionar.

Por eso, la recomendación es tener cuidado, mientras las autoridades intensifican los controles y campañas por su seguridad.

"En este año hemos tenido 175 personas que han fallecido a la fecha con temas asociados al alcohol y el año anterior fueron 42 más. Hemos salvado 42 vidas este año, pero seguimos muy preocupados porque hay 175 personas perdidas por este fenómeno, no es aceptable", indicó el director de la Agencia de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota.

Aunque las cifras de accidentes por personas en estado embriaguez han disminuido sigue siendo alto el número de infractores.

"En diciembre, es la tercera causa de muerte, el resto del año es la quinta o sexta, dependiendo el mes. No podemos dejar que este mes se nos empañe por andar conduciendo en estado de embriaguez", advirtió el director de la Agencia de Seguridad Vial.

Pero los estragos de mezclar el alcohol con la gasolina los sufren las víctimas, aquellos inocentes que resultan afectados en los accidentes de tránsito. 173 personas han fallecido este año en siniestros relacionados con el alcohol.

Las consecuencias de conducir en estado de embriaguez

Las víctimas por accidentes de tránsito relacionados con el alcohol siguen sumando. Inés Blanco es una de ellas:

"A la edad de 27 años me atropelló un señor que venía borracho en una moto, yo salía de trabajar de una fábrica de confecciones", recuerda la mujer.

Desde ese día, su vida y salud cambiaron radicalmente.

"Ojalá estas personas que manejan tomados en motos o en carros tengan más precaución porque uno ya no puede seguir una vida normal, por ejemplo, a mí ya no me dan trabajo por las convulsiones", advierte Inés Blanco.

En lo que va del año se han registrado 633 accidentes relacionados con el consumo de alcohol, evidenciando una disminución en relación con el año pasado, que fueron 860.

"En 2019 han sido sancionadas cerca de 12.150 conductores porque han sido sorprendidos conduciendo bajo estos efectos. De igual manera han sido inmovilizados los vehículos por encontrarse en estado de embriaguez", indicó el general Carlos Rodríguez, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Por conductores borrachos se han presentado 467 choques, 110 atropellos y 40 volcamientos en lo que va de este año.