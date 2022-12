Asistir a clases, una odisea para 450 alumnos de este colegio en Cajibío, Cauca

En una parte del colegio El Túnel, ubicado en zona rural de Cajibío, norte del Cauca, los techos se caen a pedazos. Los profesores ni siquiera tienen un espacio para dictar sus clases por el gran hacinamiento que hay y, además, los 450 alumnos conviven con el peligro que representa un hueco que se abrió por una falla geológica en el patio de descanso.

“Hace días estaban jugando varios estudiantes y varios de ellos quedaron atrapados. Eso es un problema porque no se puede caminar, no se puede jugar”, aseguró la estudiante Juliet Camayo.

Ante la falta de un salón para el laboratorio, las clases de química tienen que dictarse en los corredores. “Tenemos mucho material de laboratorio, pero no tenemos el espacio adecuado, Gran parte de ese material está subutilizado y muchos reactivos se han vencido”, afirmó la docente Deifán Mamian.

La situación preocupa a estudiantes, profesores y padres de familia de esta institución que, como la profesora Asenet Barragán, sostienen que “el Ministerio siempre está pidiendo calidad educativa”, pero que es imposible darla sin las herramientas necesarias para que ellos puedan laborar.

Ante esta problemática, la Secretaría de Educación del Cauca anunció una visita al colegio para tratar de buscar una solución.