Asombrosa valentía de Lesly: usó sus dientes para hacerles un refugio de palma a sus hermanos

Sigue el asombro por cómo Lesly, la mayor de los hermanitos Mucutuy, mantuvo con vida a los tres niños de 9, 5 y 1 año durante 40 días en la selva. Rescatistas indígenas contaron que ella usó sus propios dientes para hacerles un refugio de palma.

“Ella con sus dientes atascó, cortó, mordió unas palmas de platanillo para hacer el refugio, donde ellos acamparon aproximadamente cuatro o cinco días. Allí nosotros encontramos unos pañales desechables, encontramos un buzo del niño”, manifestó Edwin Manchola del resguardo indígena Jirijiri.

Además de preocuparse por refugiar a sus hermanos de la lluvia y animales, Lesly también se encargaba de buscar qué darles de comer.

“Ellos comían pepa silvestre, que lleva de nombre milpes, inclusive la niña grande era la que salía a buscar así pepas o cogollos, otras clases de fruta para darle a los hermanitos. Comían simplemente eso”, expresó Manchola.

Miguel Romayo Capojui, jefe de la guardia Murui del Putumayo, expresó que “uno como indígena también queda sorprendido porque siendo una niña de 13 años responder especialmente por una niña, la más menor, que no come todavía alimento, no masca, solamente pura leche materna, eso es algo sorprendente, algo milagroso. Una niña responder en plena selva donde no hay alimentación, solo Dios sabe cómo fue el proceso que ella hizo para la alimentación”.

El asombro de la historia de Lesly y sus hermanitos no es para menos, pues apenas a sus 13 años logró lo que para muchos sería impensable.

“Nos sorprendemos especialmente porque uno, pues, en el territorio, en la selva uno conoce en qué parte están las frutas, en qué parte hay frutas comestibles, en qué parte hay animales, en qué parte hay caña, pero acá en una selva virgen donde no se conoce, especialmente, los niños que son inocentes, que apenas están aprendiendo a vivir, la niña tener esa valentía y responder, conocer cada parte, cada punto estratégico donde hay la fruta y donde hay alimentación, especialmente, fue duro para nosotros también como guardia porque no conocíamos el territorio”, agregó Miguel.