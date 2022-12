Aspiración de Vargas Lleras a elecciones depende de Santos

Según Germán Vargas Lleras, tiene "mucho trabajo que hacer" en su cartera "y tener la satisfacción de poder entregar estas viviendas (gratis) es algo que me motiva a quedarme". < >

Por ello, dijo su aspiración política es una "decisión (que) hoy no me corresponde a mí tomarla, lo hará el presidente" Juan Manuel Santos.

"Si la decisión es que siga", señaló, "la aceptaré con mucho gusto".

Sin embargo, también se mostró interesado en lanzarse al ruedo político. "Me motiva mucho vincularme a un debate", afirmó.

Pero dijo ser consciente que el plazo para tomar esa decisión se agota, ya que deberá definirlo, a más tardar, el 24 de mayo.

Si Vargas Lleras no se lanza a las elecciones presidenciales del 2014, sería una señal de que el presidente Santos aspiraría a ser reelecto.

El mandatario levantó la polémica en días pasados al proponer ampliar el periodo presidencial a seis años y eliminar la reelección.

Bogotá