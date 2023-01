Aspirantes a la Vicepresidencia hablaron sobre pobreza y maltrato a mujeres rurales

Claudia López, Clara López y Ángela Robledo estuvieron en un evento organizado por El Espectador. Estas fueron sus propuestas.

La fórmula de Sergio Fajardo criticó la ausencia del Estado en regiones apartadas, mientras que la candidata del partido Liberal dice que con la finalización del conflicto con las FARC no hay excusa para que las entidades estatales no hagan acompañamiento a las mujeres rurales.

La compañera electoral de Petro no dejó pasar la oportunidad para criticar al fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Al evento no asistieron ni Juan Carlos Pinzón ni Marta Lucía Ramírez.