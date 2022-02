Atacante de Nickol Valentina, niña asesinada por robarle el celular en Bucaramanga, aceptó cargos

En Bucaramanga, hoy le dieron el último adiós a Nickol Valentina Rodríguez , la estudiante de 15 años, que fue asesinada a la salida de su colegio por robarle el celular. Asimismo, en horas de la tarde, se realizó la audiencia de aseguramiento en la que el presunto atacante aceptó los cargos.

Fueron miles de ciudadanos quienes decidieron acompañar a la familia en las exequias.

En contexto: P or robarle el celular, menor de 15 años fue vilmente asesinada en Bucaramanga

Con globos, pitos, banderas y miles de vehículos recorriendo las calles de Bucaramanga, se llevó a cabo una gran caravana para darle el último adiós a Nickol Valentina, quien fue asesinada el viernes en horas de la madrugada.

Algunos de los manifestantes a las exequias se manifestaron sobre el lamentable asesinato de la menor.

"Estamos muy conmovidos, la verdad, yo soy madre, tengo dos niñas, me preocupa la seguridad que hay en este momento en Bucaramanga. Hay bastante gente delinquiendo y sentimos que el gobernante no hace nada por mejorar esta situación, me conmueve lo que le pasa a la familia y quisimos acompañarla", indicó Lizeth Liñán, asistente a la caravana.

Familiares, amigos, compañeros de colegio y ciudadanos, solidarizados por el asesinato de la joven, hicieron sentir el dolor en sus corazones tras el hecho.

Luis Campos, otro de los asistentes a la caravana, expresó que "soy papá y entiendo el dolor que deben estar pasando los padres de la niña".

Asimismo, se manifestó Gloria Carreño quien se vio consternada por lo sucedido.

"Ay, Dios mío, es que esto es muy doloroso. La verdad no la conozco, pero imagino que haya sido mi nieta, mi sobrina o alguien conocido y es que esa manera tan vil. Que le hayan arrebatado así la vida, es muy duro”.

"Es una tristeza inmensa, un dolor muy grande porque uno piensa que ellos son jóvenes y no tienen por qué ser víctimas de esta violencia tan desmedida que hay, esta inseguridad tan terrible y obviamente somos padres de menores que estudian en ese colegio y le da uno tristeza que pierda la vida de una manera tan miserable", expresó Susy Ortiz, otra de las mujeres quien asistió a la caravana.

Mientras se realizaban las exequias de la menor, en horas de la tarde se realizó la audiencia de medida de aseguramiento contra el presunto atacante, quien aceptó los cargos. Tras lo acontecido, los habitantes de Bucaramanga piden justicia y reforzar la seguridad en la ciudad para que, casos como este, no vuelvan a presentarse.