Ataque cibernético a Cafam: ¿Quién les responde a los usuarios por citas perdidas?

Usuarios de la Caja de Compensación Familiar Cafam han reportado demoras en la prestación de servicios médicos, luego de que la entidad anunciara, a través de un comunicado, que están siendo víctimas de un presunto ataque cibernético.



De acuerdo con la entidad, se inició el despliegue de un plan de contingencia para resolver la situación, con el fin de restaurar el sistema y seguir prestando los servicios con normalidad. Sin embargo, anunciaron que, por ahora, existen algunas limitaciones que deben ser intervenidas.

Dentro de los servicios afectados se encuentran principalmente la asignación de citas médicas, la toma de muestras de laboratorio, los exámenes médicos especializados como TAC y resonancias magnéticas, y la dispensación de medicamentos.

Esta situación ha afectado a cientos de usuarios que han perdido la ida desde sus hogares hacia el centro de atención médico, debido a que no se encuentran registrados en el sistema.

Este fue el caso de Blanca Ruiz, quien viajó a Bogotá desde Mosquera, Cundinamarca, con el objetivo de tramitar un examen médico, necesario para tratar un tumor en la médula espinal: “Esta mañana asigné una cita. Vengo y me dicen que no, que las citas que se asignaron hoy no las pueden atender porque no hay sistema”, comenta la mujer.

“Me parece injusto porque entonces quién responde por los viáticos, por el tiempo de uno y por semejante viaje desde tan lejos para que uno llegue aquí y le digan que no lo pueden atender”, agrega.

El servicio de programación de citas y exámenes médicos es el que más se ha visto afectado por el ataque cibernético que sufrió la entidad en las últimas horas, ya que son muchas las personas que madrugaron para hacer este trámite y tampoco lo lograron.

Aunque en las ventanillas no hay acceso a información detallada de los usuarios y tratamientos, los funcionarios han podido tramitar otro tipo de procedimientos más sencillos, haciéndolos manualmente. Sin embargo, todavía son muchos los usuarios que se quedan por fuera y les piden que regresen una semana después para realizar sus respectivos trámites.

Mientras la entidad pide paciencia a los usuarios, son ellos quienes solicitan activar los planes que sean necesarios para no ver afectada la prestación de los servicios médicos.

Cabe mencionar que los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes en el país. Actualmente, Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica con más casos relacionados a este tipo de situaciones, en 2022, las autoridades recibieron alrededor de 65.000 denuncias por ciberataques.

De acuerdo con el mayor Adrián Vega Hernández, jefe del centro cibernético policial de la DIJÍN, el 82% de los ataques son dirigidos con finalidades económicas, para estafar a las personas a través de enlaces malignos o suplantación de identidad.