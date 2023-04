Ataque contra comerciantes en Cúcuta deja una persona muerta

Un ataque armado contra comerciantes en Cúcuta, Norte de Santander, se reportó este martes 11 de abril. Los hechos ocurrieron en el sector de El Escobal, en la frontera con Venezuela, muy cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander. Una persona murió.

Un grupo de ciudadanos estaba reunido en la zona cuando llegaron hombres armados y empezaron a disparar de forma indiscriminada.

El tiroteo dejó una persona muerta, identificada como Gilmar Morales, y dos heridas, que responden a los nombres de Reinel Mora Osorio y Luis David Bohada López.

Ambos fueron trasladados a centros asistenciales.

Investigan si el ataque contra los comerciantes en Cúcuta tendría que ver con extorsiones hacia las víctimas.

En otro caso relacionado con extorsión, tres futbolistas del Once Caldas fueron capturados por exigirle dinero a una universitaria, de nacionalidad española.

“Al parecer, estaban extorsionando desde hace varios días a una persona, a una estudiante de medicina a la que le habían robado el celular días antes. Venían exigiéndole económicamente una cifra con el fin de devolvérselo”, indicó el coronel Diego Fontal, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

La víctima hizo la denuncia ante el Gaula y fue así como los uniformados llegaron hasta el lugar en el que se pactó la entrega de la plata.

“A ella la citan en un lugar de Manizales y llegando vemos a estas tres personas recibir el dinero que se venía exigiendo a la víctima. Y cuando lo recibían se procede a capturarlos en flagrancia por el delito de extorsión. Si ella no pagaba la suma iban a vender el celular por partes”, detalló el capitán Wilson Rodríguez, comandante del Gaula de la Policía de Manizales.

“Al parecer no fueron ellos” los que robaron el celular, “pero de manera inmediata empezaron a hacer llamadas extorsivas”, precisó el comandante de Manizales.

Tras lo ocurrido con los futbolistas, que pertenecen a las divisiones inferiores, el Once Caldas se pronunció y dijo que “las presuntas conductas cometidas no corresponden con los valores y lineamientos de la institución, por lo que el Once Caldas no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo”.

“Una vez finalizado el proceso desde el Once Caldas S. A. se tomarán las medidas correspondientes”, agregó.