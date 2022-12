Ataques al arte: asesinan un rapero en Rionegro y apuñalan a un malabarista en Bello

Jun Esteban Gaviria era un reconocido rapero del municipio de Rionegro que perdió la vida en una pelea que se presentó en la madrugada de este miércoles.

Según el coronel Ramiro Riveros, comandante de la Policía de Antioquia, sobre este asesinato ya hay varias personas reconocidas como responsables y una más está individualizada. “Solo esperamos las ordenes de captura para proceder”, manifestó.

Pero este no fue el único ataque contra artistas urbanos en Antioquia.

En el municipio de Bello, un malabarista que se gana la vida en los semáforos fue herido con arma blanca por no pagar una ‘vacuna’ de 5.000 pesos a combos delincuenciales.

Según un testigo del hecho, el malabarista tuvo una confrontación con un joven y otro hombre lo atacó por la espalda propinándole ocho puñaladas en la espalda. Esta situación dejó al joven ocho días en el hospital.

Ante este caso, el general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, manifestó que “vamos a realizar el acompañamiento necesario para que estos hechos no se repitan”.