Atención papás: si su hijo presenta estas señales es probable que le estén haciendo matoneo

Situaciones que parecen ‘normales’ pueden tener algo más grave de fondo. Lo importante es dar acompañamiento.

“La niña empezó a cambiar su comportamiento, empezó a llorar, a tener pesadillas. No quería ir al colegio, perdía sus pertenencias. Se la pasaba sola en los recreos y solamente con el celular”. Este es el relato de una madre que descubrió que su hija sufría ‘bullying’.

Afirma que, debido a esta situación, la menor tiene acompañamiento sicológico, pues su inseguridad y miedo se empezaron a ver reflejados en su desempeño escolar: “siempre estaba sola, sentada en un rincón. No escribía, no copiaba, se atrasaba muchísimo en las tareas”, señala la mamá.

No hay que ignorar “si nuestros hijos no quieren ir al colegio, empiezan a tener golpes o (señales) de maltrato al llegar del colegio, o perder sus pertenencias”, indica Viviana Quintero, coordinadora de Red PaPaz de las TIC.

Añade que los más indicado es dar aviso a las directivas de los colegios o a las autoridades.

Este proceso de notificación se puede realizar a través de internet en la página www.teprotejo.org