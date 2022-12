“Atención Putumayo, nos estamos inundando”: habla la periodista que casi muere en Mocoa

Debajo de inmensas piedras, Laura Montoya usó todas sus fuerzas para estirar la mano. Alguien la vio y la sacó del pelo. “Esto se veía venir”, denuncia.

Esta comunicadora, que conmocionó al país con su pedido de auxilio en redes sociales, se salvó de milagro. “El agua ya se había salido, ya se había llevado el carro, el carro iba dando vueltas. La gente gritaba y yo les dije ‘tranquilos, entren aquí’. No dimensionaba. Solo pensaba en enviar voces de auxilio a grupos que tengo de mis amigos”, narró Montoya.

Sedimentos, palos y rocas bloquearon el acceso a la vivienda, por lo que todos decidieron escapar por el techo.

“Alguien me dio la mano, nos colgamos por las paredes para llegar a esa terraza y resulta que todo el mundo había hecho lo mismo. Habían roto los techos de enseguida para subir a la casa”, relató.

Aguantaban el embate de las aguas cuando sobrevino el colapso de la vivienda. “Se empezó a mover la casa. Fueron como tres segundos y quedamos atrapados”, relató.

Así, la periodista que le dio a conocer la tragedia a toda Colombia, terminó sepultada. Y justo cuando parecía no haber ninguna esperanza, que había llegado el fin de sus días, apareció una mano.

“No sé cómo levanté la mano. Miraron mi mano, quitaron las rocas de encima y me sacaron del pelo”, cuenta. A su lado, yacía una pequeña que no corrió con su misma suerte. “Yo no puedo con eso, murió una niña. Amo los niños, soy fundadora de una fundación”, ´dijo.

“La mayoría de personas sabíamos que esto era una tragedia anunciada, como pueblo no fuimos responsables y las autoridades peor. Ellos sí que tienen la responsabilidad, a ellos los elegimos para que cuiden el pueblo y no lo hicieron. Ellos sí que sabían y no fueron conscientes”, opinó Montoya.

La periodista espera que las autoridades investiguen lo que considera una negligencia de las administraciones que conocían del riesgo y no hicieron nada.