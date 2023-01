Atentado del ELN no tiene justificación en el Derecho Internacional Humanitario, asegura experto

Explicó Antonio Varón que el ataque contra la Escuela General Santander “generó efectos en la población civil en términos de su integridad física”.

De otro lado, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, insistió en pedir que los jefes del ELN que están en Cuba sean entregados a las autoridades colombianas luego del carro bomba del jueves que dejó 20 cadetes muertos.

“Cuando se comete un acto de terrorismo no hay protocolo que ampare a nadie en el mundo”, señaló el funcionario.

Por su parte, Jorge Iván Cuervo, docente del Externado, explica que Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN en La Habana, “considera que es de buena fe cumplir los protocolos porque es un compromiso adquirido por el Estado colombiano independientemente del Gobierno”.

Beltrán dijo desde Cuba que no conocía del atentado con carro bomba en Bogotá, pero lo justificó.

“Estamos en Cuba hace 8 meses y nosotros de los planes de los frentes nuestros en Colombia no... no es de nuestra incumbencia", afirmó Beltrán.

Nadie nos puede pedir que, si nos atacan, nos amarremos los brazos: Pablo Beltrán justifica atentado Para el ELN es claro que en este momento ellos están protegidos por el protocolo de ruptura de diálogos firmado en el 2016. Respecto a esto Beltrán dijo que “vamos a mantener el retorno dentro de los 15 días que están contemplados en el protocolo”.

La más reciente posición de Cuba se conoció a través de su canciller, que en un trino aseguró que Cuba está en contra del terrorismo.



#Cuba está contra el terrorismo y contra la guerra, en defensa de la #Paz. Con la moral de haber sido víctima del terrorismo de Estado por décadas y de una ejecutoria intachable, condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales fueren sus motivaciones. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 21, 2019