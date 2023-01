Atentado en Saravena no era contra guarnición militar sino contra precandidato a la alcaldía

Tres cilindros bomba fueron lanzados en la finca del empresario Jahir Corredor, del Centro Democrático.

Desde un vehículo cargado con plátano lanzaron los artefactos en el que sería el segundo atentado en su contra.

Publicidad

El Ejército Nacional aseguró que los responsables del ataque hacen parte de la comisión Ernesto Che Guevara del ELN.

Noticias Caracol habló con la única persona que se encontraba en el sitio y quien resulto herido por el atentado terrorista.

“Yo estaba aquí adentro cuando escuche el primer tote yo estaba abriendo la nevera para yo tomar agua, cuando escuche el primer tote fue pasito, pero los otros dos sí fueron duro, que me mandaron para un rincón y yo no pude salir (…) me llamaban a mí y no podía contestar el teléfono porque la mano estaba untada de sangre”, relató Julio Sarmiento.

Jahir Corredor señala que el ataque se dio por pertenecer al partido liderado por el senador Álvaro Uribe, situación que lamenta y que califica como “colgarse la lápida el cuello”.