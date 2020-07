Atracadores tiran brutalmente al suelo a una mujer para arrebatarle un bolso

Los dos ladrones fueron grabados en un video de una cámara de seguridad, en Villavicencio. Las imágenes dejan ver cómo la pareja de delincuentes empuja a la mujer, que cae de su motocicleta y se golpea el rostro contra el pavimento. Luego estos ladrones le halan su bolso, para después huir.

“Tenemos una revisión minuciosa de las cámaras, y otros elementos probatorios, como son testimonios, muy pronto vamos a capturar a estas personas”, dijo el coronel Luis Quintero, comandante de la Policía de la capital al del Meta.

Pero este parece no ser un caso aislado. Ya son varias las víctimas: los delincuentes localizan a mujeres solas y las atacan a plena luz del día.

Así le pasó a Marina Bautista, que fue víctima de esa misma modalidad y duró tres días en coma.

“Iba en la moto, una señora iba en otra moto, yo llevaba el bolso cruzado, me haló, caí, di varias vueltas, me quedó trauma craneoencefálico, quedé tres días en coma. El bolso iba cruzado, no me robaron”, contó.

Atacan incluso a mujeres que van acompañadas de menores de edad.

Laura Gómez, otra de las víctimas de estos hurtos, relató cómo fue asaltada: “Pasaba una cebra, desaceleré, sentí que me halaron el bolso, por suerte iba despacio y eso permitió que no me cayera”.

La Policía ha capturado este año a 10 personas dedicadas a esta modalidad de hurto.

Mientras que las autoridades aseguran que hay 900 casos menos de hurtos que el año anterior, la Alcaldía estudia prohibir el parrillero.