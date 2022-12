Audios de mujer quemada con ácido probarían cómo intentó burlar a autoridades

Una serie de audios obtenidos por Noticias Caracol probarían que Inés Carrillo, supuesta víctima de un ataque con ácido, en realidad habría intentado engañar a las autoridades para cobrar una recompensa.

En la primera conversación interceptada por las autoridades, Carrillo habla con otra mujer llamada Isabel, quien sería la dueña del local en donde supuestamente se había cometido el hecho.

Publicidad

A continuación, un fragmento de la transcripción del diálogo:

"Inés Carrillo, presunta víctima: A todo el mundo le he dicho esa m**** de que me habían echaron el p*** líquido.

Isabel, dueña del local: ¿Cómo se lo inventó?, ¿cómo se le vino a la cabeza a usted esa m****?".

Carrillo: No sé cómo se me vino a la cabeza esa m****.

Publicidad

Isabel: ¿Quién se lo dijo?, ¿usted lo inventó o Hernán le dijo?

Carrillo: No, si cuando Hernán entró ya yo estaba quemada, cuando Hernán vino que yo lo llamé, ya yo estaba quemada".

Publicidad

Más adelante, en la misma conversación, la dueña del establecimiento comercial, le recrimina a Inés Carrillo por el engaño:

"Isabel: ¿Por qué no me dijo desde un principio: Isabel me pasó esto, no sé cómo salirme de este cuento, porque es que usted ya puso a todas las hij**** a chimbiar".

En una segunda grabación en la que se escucha a Inés Carrillo conversando con su esposo, quedaría probado para las autoridades que todo fue un engaño:

"Arturo (esposo de la supuesta víctima): Bueno Inés, yo no sé, pero yo estoy muy ofendido con esa gente, con esa m****, yo no, ofendido como le dijera, ofendido en el sentido de que donde me hubieran hecho meter a la cárcel casi 30 años que dan por esa m****, imagínese si nadie estuviera.

Publicidad

Carrillo: 15 años

Arturo: ¿15?, así hubieran sido tres, usted sabe que a mí me gusta la libertad, la libertad es lo más hermoso que hay en la vida".

Publicidad

El objetivo, según las autoridades, estuvo siempre claro: cobrar una recompensa de hasta 75 millones de pesos que ofreció la Policía para quien entregara información sobre el responsable del hecho, pero que la familia de Inés Carrillo creyó que era para las víctimas de los ataques.