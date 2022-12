Aumentan a $20 millones la recompensa por información de bebé desaparecida en Chía

Allegados a la familia de la pequeña dijeron haber visto al padre, que la habría raptado, en un billar. El hombre sin embargo no tenía a la pequeña con él.

El sábado en la noche, una fuerte discusión entre Alexander Ospino, y su compañera, Yudis Pereira, generó la huida del hombre, quien se llevó a la pequeña de 4 meses.

"Estaba la muchacha aquí en la casa, entonces ya llegaron ellos por una fuerte discusión, por celos con la morena. Eso se levantaron a golpes", dijo Víctor Julio Rangel, abuelo de la bebé desaparecida.

"Él me dijo que si lo dejaba y me iba para la Costa, él se iba para Villavicencio porque el motor de él, de salir adelante, era la niña y yo. No sé qué pasa, no sé qué pasó con él y con la niña", aseguró Yudis Pereira, madre de la niña.

"No la busquen por ningún lado, la niña está aquí en Chía, él dijo que por aquí por Fagua, por más ningún lado", aseguró Rangel quien hizo eco a la versión de que el padre no la tenía en su poder al momento de arribar a un billar.

Las autoridades activaron el mecanismo de búsqueda urgente, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Boyacá.