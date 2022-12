Aumentan homicidios de homosexuales y transexuales en Colombia 

Colombia registró al menos 110 asesinatos de homosexuales, bisexuales y transexuales (LGBT) en 2015, la cifra más alta desde 2011 cuando se reportaron 119 casos, según un informe de varias ONG divulgado este jueves en Bogotá.

Del total de homicidios, 52 correspondieron a hombres gais, 33 a transexuales, once a lesbianas, siete a bisexuales y otros siete sin especificar, señaló el documento "Cuerpos excluidos, rostros de impunidad. Informe de violencia hacia población LGBT en Colombia".

En 2014, se presentaron 97 asesinatos.

Según la investigación, 43 homicidios estuvieron motivados por "el prejuicio hacia la orientación sexual", en 58 casos no se pudo establecer las "circunstancias de tiempo, modo, lugar" y en los nueve restantes se estableció que "la violencia contra la víctima estuvo motivada por razones distintas al prejuicio".

El mayor número de asesinatos se presentó en el departamento de Antioquia (noroeste) con 22, seguido por Bogotá con 19, Valle del Cauca (oeste) con 18 y Atlántico (norte) con diez, detalla el documento realizado por las ONG defensoras de los derechos humanos y la población LGBT Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación.

La mayoría de homicidios se presentó en la vivienda de la víctima, en espacios públicos y zonas de trabajo sexual, incluso algunos ocurrieron luego de que circularan panfletos amenazantes contra personas LGBT.

El informe también alerta sobre 91 casos de violencia policial contra esta población el año pasado, de ellos, 22 estuvieron motivados por razones de orientación sexual.

En "80% de los casos de violencia policial fueron lesiones personales y aplicación selectiva de la ley", advierte.

Los lugares con mayores hechos de violencia de la policía fueron Bogotá, con 14 personas afectadas, y el departamento del Valle del Cauca, con diez.

Las organizaciones denunciaron que "más de la mitad" de las investigaciones por estos acontecimientos "fueron cerradas y archivadas", mientras que dos de cada tres casos no fueron denunciados formalmente "por temor a que no se tomara ninguna acción".

El estudio, resultado de una indagación de nueve meses, se centró en homicidios, violencia policial, amenazas y hechos victimizantes en el marco del conflicto armado de más de medio siglo en Colombia.