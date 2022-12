Aún hay 13 o 14 proyectos de exploración en La Macarena o zonas cercanas

El sector petrolero de Colombia se manifestó este miércoles "preocupado" por la credibilidad del país tras la decisión del gobierno de revocar a una compañía estadounidense una polémica licencia de exploración cerca de Caño Cristales (centro), principal atractivo de una conocida reserva natural.

La empresa Hupecol, que buscaba petróleo desde hace casi cinco años en el departamento de Meta con autorización del gobierno, no descartó presentar una demanda contra el Estado colombiano por la pérdida del proyecto, presupuestado en 13 millones de dólares.

"Preocupa seriamente a la industria la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión privada, nacional o extranjera, y la credibilidad y confianza en las instituciones", dijo a periodistas Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP).

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), dependiente del Ministerio de Ambiente, retiró el martes el permiso concedido a la estadounidense Hupecol para buscar crudo en el llamado bloque Serranías, en Meta, a unos 70 km de la reserva natural Serranía de La Macarena.

En ese parque nacional se encuentra la denominada "maravilla natural" de Caño Cristales, conocido como el "río de colores" porque sus aguas toman las tonalidades de diferentes algas y atractivo turístico de la región.

"Fue la ANH (Asociación Nacional de Hidrocarburos) la que ofertó y promovió, a nivel nacional e internacional, el bloque Serranía, asignado mediante subasta pública a Hupecol", explicó Lloreda, quien agregó que la empresa comenzó en 2009 estudios sísmicos para detectar presencia de hidrocarburos, pero aún no había llegado a perforar el suelo.

"No podemos correr esos riesgos de devaluación ambiental y esperar si se cumple o no, o si se impacta o no el recurso hídrico", explicó el martes Fernando Iregui, director de la ANLA, tras anunciar una decisión inapelable que, afirmó, "todo el país estaba esperando".