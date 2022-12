Aún no hay fecha para la reunión Santos - Maduro por crisis fronteriza

Las cancilleres de Venezuela y Colombia concluyeron este sábado una reunión en Quito sin definir una fecha para una cita presidencial que permita poner fin a la crisis diplomática y fronteriza, que deja a unos 20.000 colombianos afectados, incluidos unos 1.500 deportados.

Las ministras de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, "llevaron a cabo una importante reunión en Quito para tratar los temas sensibles de su relación bilateral", según una declaración conjunta leída a la prensa por el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño.

Sin embargo no consiguieron, como era esperado, definir una fecha para una cita entre los mandatarios Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro.

"Habiendo avanzado satisfactoriamente en el tratamiento de los mismos (temas)", los "llevarán a consulta de los presidentes para planificar una próxima reunión presidencial", agregó el mensaje.

Al término de la lectura de la escueta declaración, las dos cancilleres se levantaron de la mesa y no hubo lugar a preguntas por parte de la prensa.

Patiño se mostró optimista por el futuro del diálogo bilateral.

"Nuestro anhelo es que este inicio de las conversaciones pueda fructificar y alcanzar la realización de una próxima reunión presidencial, para lo cual (...) seguiremos trabajando en los próximos días", dijo el jefe de la diplomacia ecuatoriana.

Pese a que no hubo un anuncio que permita vislumbrar una solución rápida a la crisis, Patiño aseguró que el encuentro de este sábado arrojó "resultados esperanzadores para el futuro de los dos países hermanos".

Ecuador y Uruguay acompañaron la reunión como presidentes pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), respectivamente.

Después de semanas de tensión, Bogotá y Caracas reanudaron sus contactos diplomáticos, interrumpidos por el llamado a consultas de los respectivos embajadores, a raíz del cierre de puntos limítrofes dispuesto por Venezuela el 19 de agosto.

Maduro ordenó el cierre parcial de la frontera tras un ataque a militares venezolanos que dejó tres heridos durante una operación anti contrabando, una agresión que el gobernante socialista atribuyó a "paramilitares colombianos".

Desde entonces han sido deportados 1.482 colombianos y casi 20.000 han retornado por miedo a ser expulsados, según las últimas cifras de la ONU.