Aunque el IVA a toallas y tampones bajó al 5%, mujeres dicen que no han sentido la rebaja de precio

Promotoras de iniciativa “Menstruación libre de impuestos” dicen que es injusto que la reducción del impuesto no se refleje en el costo final de los productos.

“Si bien en Colombia existe una libertad de precios, nosotras creemos que hoy hay mujeres que no pueden comprar esos artículos”, declaró Natalia Moreno, integrante del colectivo.

“Poner un impuesto a las toallas higiénicas es ponerle un impuesto por ser mujer”, agregó.

No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio asegura que no ha encontrado irregularidades en el mercado de los productos femeninos en Colombia.

“Ni el Ministerio de Comercio, ni la Superintendencia de Industria y Comercio han realizado controles o seguimiento al precio de los productos de higiene femenina, habida cuenta que no se tiene información sobre posibles irregularidades en dichos mercados”, indicó la entidad.

De acuerdo con las organizaciones de mujeres, si un paquete de toallas higiénicas con un IVA del 16% costaba 4.650 pesos, con un IVA del 5% debería costar 4.012 pesos. Sin embargo, el producto sigue teniendo el mismo precio.

Aunque los empresarios no se han pronunciado sobre el tema, el Ministerio de Comercio indicó que en Colombia hay libertad para que cada empresario determine los precios de sus productos.