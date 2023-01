Aunque trabajan más que muchos, no conocen qué es recibir pensión: el drama de campesinos boyacenses

Unos $180.000 ganan semanalmente, en jornadas que van de lunes a sábado con horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

Francisco huertas tiene 58 años de edad, de los cuales, 46 los ha dedicado a la agricultura. Este hombre dice tener un futuro incierto, pues no conoce de pensión ni subsidios. “Prácticamente uno vive con el sueldo no más"

Pese a trabajar durante largas jornadas, asegura que su objetivo no puede ir más allá de buscar algo de dinero para poder sobrevivir junto a su familia.

Como esta historia, hay miles de casos entre campesinos que solo luchan por subsistir en un trabajo que los pone a prueba constantemente.

Ni para los adultos ni para las nuevas generaciones existe una esperanza clara, de que algún día el debate se concentre en ellos.

El censo campesino en Boyacá registró a 550 mil personas, muchas de ellas viven con la seguridad de que nunca podrán aspirar a una pensión.