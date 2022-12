Autoridades desmienten masacre de siete personas en Tarazá

"No ocurrió esa masacre", dijo, por su parte, Santiago Londoño, secretario de Gobierno de Antioquia, y aseguró que las autoridades encontraron en el municipio antioqueño de El Bagre a Orgarita Ogani, la mamá del joven, quien dijo que su hijo ya no vive con ella y que este sufre de trastornos mentales.

"El joven que denunció la masacre será sometido a revisiones médicas para establecer su estado de salud", explicó Londoño, quien se alegró porque "esa situación no se presentó" y por eso "se agotaron todas las posibilidades" hasta que se aclaró todo.

Ogani indicó, además, que el padre del muchacho sí fue asesinado, pero hace más de 20 años y que los supuestos cuatro hermanos no existen.

Recordó que la Gobernación de Antioquia y las autoridades siempre estuvieron atentas a la denuncia y buscaron confirmar la versión e incluso estuvieron sobrevolando la zona en la que habría ocurrido el hecho.

También enviaron a miembros del Ejército por tierra que tomó precauciones porque la zona está minada por las FARC, que hace presencia en la zona.

"El joven que denunció la supuesta masacre fue llevado a la zona en helicóptero pero en esa oportunidad no se pudo orientar", recordó Londoño.

La versión del muchacho inquietó a las autoridades porque no lucía sólida, entre otras cosas porque para sobrevivir a la matanza, se lanzó por un barranco, pero no tenía rasguños y no estaba embarrado.