Autoridades investigan asesinato de exconcursante de ‘Yo me llamo’

Hasta la casa de Álvaro Soto, imitador de J. Álvarez en el reality ‘Yo me llamo’, llegaron sicarios en motocicleta que acabaron con su vida a tiros. Familiares del joven aseguran que él no tenía amenazas y solo se dedicaba a recorrer el país cantando reggaetón.

Las autoridades ofrecieron $10 millones como recompensa a quien dé información de los sujetos que llegaron hasta la casa de Soto en Tierralta, Córdoba. Por su parte, amigos del artista lo despidieron con música y mensajes esperando que el asesinato no quede impune.