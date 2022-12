Autoridades investigan asesinato de pareja LGBTI en Antioquia

Rechazo generó entre los habitantes de San Pedro de los Milagros el doble homicidio de la primera transgenerista declarada de la localidad y su novio, un joven oriundo del Valle del Cauca.

Se trata de Juliana Andrea Pérez Luján, una joven trans de 23 años y su novio Leandro Mosquera Henao, de 22 años.

La pareja fue asesinada a tiros en el paraje rural El Tambo, a diez kilómetros del pueblo, a donde llegaron porque los habían invitado a una fiesta. Para el activista de esta localidad del Norte de Antioquia, Eduardo Montoya Pérez, se trata de un crimen de odio por la orientación sexual de la pareja: “Me atrevería a pensar que es un crimen de odio, es la única mujer transgenero que se decidió a hacer el tránsito”.

La semana anterior un grupo de 15 jóvenes donde había gays, lesbianas y transgeneristas se reunieron para crear el comité LGBTI de la localidad y allí Juliana se mostró como una de las líderes.

“En el municipio nunca se ha hablado del tema de la diversidad sexual, es lamentable que en el municipio exista esto”, dijo Montoya.

El activista indicó que San Pedro de los Milagros es un municipio muy tradicional y hay muchas personas que tienen una moral doble y por eso habrían cometido el crimen. Sin embargo, la secretaria de Gobierno de la localidad, Adriana Jaramillo, dijo que “el crimen no se debe a la orientación sexual de Juliana y su novio, pienso que es un problema diferente”.

Algunas personas reconocieron que Juliana era conflictiva y había discutido con habitantes del pueblo, pero a la vez señalaron que esto lo hizo para defender su lucha. Sus familiares dijeron que ella no tenía amenazas y pidieron a las autoridades no dejar este crimen en la impunidad.