Autoridades investigan estado de la vía en la que ocurrió fatal accidente de Martín Elías

Quienes se movilizan por esta carretera diariamente aseguran que está en mal estado. Las demandas al Estado por esta razón son cuantiosas.

Un bache al parecer desestabilizó al conductor del vehículo donde viajaba Martin Elías y varios acompañantes.

Así lo relata Armando Quintero, el conductor del cantante.

“Iba a 120 kilómetros… (sic) vuelvo a mi carril…cuando vuelvo a mi carril, me encuentro con un bache un hundimiento ahí de la vía y la camioneta pierde el control”, dijo a Noticias Caracol.

Vea aquí el testimonio del conductor de Martín Elías sobre el accidente:

“En esa carretera no se puede andar a 200 km/h, íbamos a 120”: habla... Según las personas que se movilizan diariamente por este sector, la carretera no es la mejor.

“Hay un tramo que está muy malo que es de San Onofre a Toluviejo, esta carretera prácticamente no sirve, porque esto es puro bache, esto es hueco; se encuentra uno los huecos a cada rato, a mí se me han estallado también llantas del carro”, dice Víctor Canchila, uno de los conductores que pasa por allí.

Los límites de velocidad en esta carretera oscilan entre los cuarenta y setenta kilómetros por hora, pero esta señalización que está a escasos a trescientos metros del lugar del accidente no indica que se debe transitar a cincuenta kilómetros por hora.

“Normalmente las vías nacionales son de ochenta kilómetros por hora, que es lo que la ley siempre regula, que todo el tiempo tienes que manejar preventivamente”, dice Enrique Aguirre, asesor de Tránsito de Sucre.

A pocos metros del accidente se observan agrietamentos, baches y hundimientos en la capa asfáltica.

Los peritos siguen adelantando su trabajo para conocer con exactitud las causas del accidente y las autoridades manejan dos hipótesis: una, la alta velocidad en que se movilizaba el vehículo y la otra, el mal estado de la vía, sin embargo no se descarta la tercera posibilidad de que es un microsueño que le haya dado al conductor del vehículo.

Millonarias demandas

Noticias Caracol conoció las cifras sobre demandas contra el Estado por falta de señalización y el deterioro de las vías. Hay 831 demandas cuyas pretensiones llegan a más de un billón de pesos, según la Agencia de defensa de demandas contra el Estado.

Pero, ¿qué dice el Gobierno frente a esta situación?

"Con mucho gusto haremos la investigación de cuantas demandas tenemos, pero no son muchas las que existen, lo que si les podemos decir es que ustedes conocen el plan vial colombiano, que es importante mejorar las vías colombianas que tienen rezagos de muchos años. Este gobierno se ha dedicado a mejorarlas y en ese plan estamos básicamente", dice el ministro de Transporte, Jorge Rojas.

Una de estas demandas fue la de la familia del cantante Kaleth Morales a quien la justicia, sin embargo, no le dio la razón por considerar que el accidente no fue causado por el mal estado de la vía.

Por la mala señalización y mal estado de las vías ya la nación ha tenido que pagar demandas por 83 mil millones de pesos.