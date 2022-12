Autoridades temen que derrumbe en mina del Cauca no haya dejado supervivientes

Autoridades colombianas expresaron hoy su temor de que no haya supervivientes del derrumbe de una mina ilegal de oro en Santander de Quilichao, municipio del departamento del Cauca que dejó un número indeterminado de mineros atrapados y tres cadáveres ya rescatados.

"Ahí no hay ninguna opción de que haya gente viva", dijo a periodistas el alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, después de visitar la zona de San Antonio, donde se produjo anoche el derrumbe de la mina.

Según datos de lugareños, el derrumbe de toneladas de tierra de esta mina que se explota a cielo abierto dejó entre 20 y 30 personas atrapadas, cifra que no ha podido ser confirmada por ninguna autoridad porque no hay registros de las personas que trabajaban en la zona.

Otras versiones hablan de nueve mineros sepultados mientras que la Agencia Nacional de Minería dijo que "se estima que puedan estar 15 personas atrapadas".

El presidente Juan Manuel Santos se refirió a la tragedia en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que culpó de lo ocurrido a la minería ilegal.

"Lamentamos la muerte de nuestros mineros, ellos son el costo más alto de la minería ilegal que seguimos combatiendo sin descanso", manifestó el mandatario.

En las tareas de rescate participan bomberos y socorristas de diversos organismos oficiales que cuentan con la ayuda de seis máquinas excavadoras para la remoción de las toneladas de tierra que sepultaron a los mineros.

Según las autoridades, es difícil saber cuántas personas quedaron realmente atrapadas porque como se trata de una mina ilegal muchos ingresan de noche a la zona para evitar cualquier control y algunos ni siquiera son de esa región con lo cual no es posible confirmar con familiares su desaparición.

Se trata del segundo accidente que ocurre en menos de una semana en una extracción minera ilegal en Colombia.

El pasado viernes, cuatro mineros murieron y 65 más se intoxicaron por inhalación de gases tras una explosión en una extracción ilegal de oro en Buriticá , en el departamento de Antioquia, en el noreste del país.