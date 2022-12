Autoridades y gremios de Arauca piden a Santos cerrar la frontera ante masivo ingreso de venezolanos

Diariamente llegan al departamento unas 8.000 personas en condición de pobreza desde el vecino país. El contrabando, además, está quebrando el comercio local.

Noticias Caracol navegó por la crisis humanitaria y económica de la región. En el río Arauca, desde hace dos años pasan ríos humanos de migrantes.

Los venezolanos llegan vencidos por la desesperanza y se dejan caer sobre la arena adormilando el hambre. Otros tienden hamacas o montan cambuches cercanos a la orilla. Muchos de estos errabundos cargan como único equipaje el morral chavista con la bandera que los identifica.

Unos dicen que en Arauca se quedan. Otros, llegan a la madrugada después de largas horas de camino, cruzan el río cargados de mercancía ilegal y la venden en las calles o tocando puertas en la ciudad fronteriza.

“Lo que yo busco es una solución real y concreta. La solución es que los dos países entren en un diálogo”, dice Benjamín Socadaqüi Cermeño, alcalde de Arauca.

“Aquí me llegan los desplazados del ELN, los desplazados de las FARC, de los paramilitares, los desplazados de Venezuela, los indígenas que se están desplazando de sus tribus. A mí no se me ha escapado el control de este municipio lo que yo estoy pidiendo es ayuda porque solos no podemos”, declaró el mandatario.

En la actualidad, la capital de Arauca tiene una población de casi 90.000 habitantes, soporta casi 37 mil desplazados y cuenta con 72 invasiones. Sobre el escritorio, el gobernador con mapa en mano, interpreta la crisis que va en aumento.

“Arauca tiene un solo paso formal, el puente sobre el río Arauca y tiene 22 pasos informales. Eso hace que difícilmente se pueda controlar una frontera. Los que llegan viven en forma indigente, causando una depauperación terrible, comprometiendo la dignidad del ser humano”, dijo Ricardo Alvarado Bestene, gobernador de Arauca.

A finales del año pasado, gobernantes y gremios de la producción se unieron para enviar una carta a la Presidencia central donde explican la necesidad que tienen de declarar el estado de emergencia económica y social para el municipio de Arauca y en la que solicitan al Gobierno Nacional que se ordene el cierre de la frontera.

“Tenemos una crisis económica, nuestros comerciantes se nos están ahorcando. Se nos mataron cuatro comerciantes prósperos por el desespero de la crisis que tenemos, nuestros ganaderos tienen problemas de aftosa desde Venezuela. Por eso como alcalde le hemos solicitado a nuestro presidente que cierre la frontera”, indicó Socadaqüi Cermeño.

“Que se cierren los pasos informales y solo se permita habilitar el paso por el puente José Antonio Páez una manera de controlar lo que ingrese y salga del país. Mi llamado es que declaremos la emergencia económica y social en la zona de frontera, que diseñemos un plan de choque que nos permita ser viable en el departamento de Arauca”, indicó la gerente de la Cámara de Comercio de Arauca, Gisela Garcés.

Si bien el pueblo araucano ha sido solidario con sus vecinos, aseguran que no puede ser a cambio del detrimento de sus vidas. Por eso siguen esperando impacientes, una respuesta que aún no llega.

Conozca más sobre la crisis por el arribo masivo de venezolanos hacia Colombia:

Cucuteños protestan por presencia de venezolanos en parques y canchas...