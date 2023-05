Avalan principio de oportunidad a Daniel García Arizabaleta para proceso contra Óscar Iván Zuluaga

Un juez avaló un principio de oportunidad para Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías, para atestiguar en la indagación que se adelanta contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el escándalo de Odebrecht.

Con esto, se suspende la persecución penal en contra del exfuncionario por un término de un año a cambio de que se convierta en testigo de cargo en el marco de la investigación que se le adelanta a Zuluaga por supuesta entrada de dineros de la multinacional Odebrecht a su campaña presidencial en 2014.

Fuentes de la Fiscalía General confirmaron que este principio de oportunidad ya fue avalado por un juez de la República y que su testimonio sería relevante para demostrar la presunta financiación del entonces candidato por parte de Odebrecht y que, además, no habría sido reportada ante la autoridad electoral.

Daniel García Arizabaleta había sido acusado en febrero de este 2023 como presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito, que estaría relacionado con el ingreso a su capital de dineros provenientes de la Constructora Norberto Odebrecht.

Publicidad

El material de prueba de la Fiscalía General daba cuenta de que el exdirector del Invías recibió pagos de la multinacional brasileña en dos periodos distintos (2009–2010 y 2012–2013).

Son 13 cheques cobrados por Daniel García Arizabaleta en esa época que llevan la firma del exfuncionario y también el sello de Consultores Unidos. Suman alrededor de 280 millones de pesos y, según el ente investigador, eran pagos irregulares de Odebrecht.

“Al parecer, Odebrecht le hizo llegar los dineros a través de Eduardo José Zambrano Caicedo, representante legal de la empresa Consultores Unidos S.A.”, informó el ente judicial en su momento.

Publicidad

“Para hacer efectiva la entrega de los dineros, García Arizabaleta habría suscrito dos contratos simulados con Consultores Unidos por concepto de asesoría y gestión comercial. Posteriormente, para acreditar el aparente cumplimiento del objeto contractual pactado, presentó varias cuentas de cobro y facturas por servicios que nunca se prestaron”, añadió la Fiscalía.

Durante un debate en el Senado realizado en septiembre de 2019, el excandidato Óscar Iván Zuluaga se defendió de supuestamente haber recibido más de un billón de pesos de Odebrecht.

“Jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción; jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país”, aseveró en ese momento.